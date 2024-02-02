Биограф Шустер рассказал правду о бункере Зеленского в Киеве

Иностранцы не могут попасть на территорию бункера украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал автор его биографии, журналист Time Саймон Шустер, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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