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Биограф Шустер рассказал правду о бункере Зеленского в Киеве

Биограф Шустер рассказал правду о бункере Зеленского в Киеве

Иностранцы не могут попасть на территорию бункера украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал автор его биографии, журналист Time Саймон Шустер, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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