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В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

Безопасность журналистов по всему миру находится в критическом состоянии. Об этом в ходе выступления по случаю Всемирного дня свободы печати заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

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