Путь Исландии в ЕС, изменения для врачей и закон об овербукинге

- В Исландии 2,8% голосов на референдуме 30 августа были поданы против вступления в ЕС; - В сталинских высотках Москвы выставлено на продажу на 15–20% больше квартир, чем год назад, а десять лет назад такие лоты появлялись единично; - С 1 сентября вступят в силу изменения для врачей, клиник и пациентов; - Минприроды РФ актуализирует порядок возмещения ущерба краснокнижным животным; - Минтранс РФ готовит закон об овербукинге, закрепляющий права пассажиров и обязанности авиакомпаний.