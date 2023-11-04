Нашла в гараже мужа остатки фанеры и за 1 час стильно украсила кухню

Если после ремонта у вас остались обрезки фанеры, не спешите выбрасывать их. Вооружитесь лобзиком и превратите остатки фанеры в превосходное изделие для кухни! Очаровательная подставка под фрукты, хлеб, печенье и не только.
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