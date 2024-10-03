Россияне готовы доплачивать за номера с красивым видом

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование среди своих клиентов, узнал, насколько им важен вид из номера отеля, в котором они останавливаются во время поездки, и сравнил с данными аналогичного опроса 2023 года.
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