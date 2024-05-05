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Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

В большинстве крупнейших городов России средняя цена квадратного метра в новостройках с момента запуска льготной ипотеки весной 2020 года, увеличилась более, чем в два раза, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

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