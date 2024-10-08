Заболеваемость ОРВИ в Тамбовской области растёт

В Тамбовской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По данным оперативного мониторинга, за минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября, число заболевших увеличилось на 3 процента по отношению к предшествующей неделе.
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