Театр абсурда
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Театр абсурда

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ВСУ куда-то потеряли 700 тысяч мобилизованных

ВСУ куда-то потеряли 700 тысяч мобилизованных

Одной из задач нового командующего ВСУ Сырского будет провести аудит и выяснить: где людиНа Украине мобилизованы миллион человек, но по линии фронта находятся 300 тысяч, пояснил советник из офиса Зеленского Подоляк.

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