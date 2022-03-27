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Галактионов о выборе Сперцяном сборной Армении: «Джикия и Самедов имели разные корни, но терпели и ждали шанса»

Михаил Галактионов оценил решение Эдуарда Сперцяна выступать за сборную Армении. Главный тренер молодежной сборной России высказался о хавбеке «Краснодара» после товарищеского матча против национальной команды страны (0:1).

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