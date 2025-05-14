Миф о «деревенской мобилизации»: москвичи тоже воюют — и по зову, и по повестке

Сколько раз мы слышали в соцсетях и кухонных разговорах байку о том, что, дескать, в ходе частичной мобилизации в 2022 году «забрали только деревенских», «Тыву, Бурятию, Якутию», а Москву и Питер будто бы «прикрыли», чтобы не было протестов.