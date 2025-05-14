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Миф о «деревенской мобилизации»: москвичи тоже воюют — и по зову, и по повестке

Миф о «деревенской мобилизации»: москвичи тоже воюют — и по зову, и по повестке

Сколько раз мы слышали в соцсетях и кухонных разговорах байку о том, что, дескать, в ходе частичной мобилизации в 2022 году «забрали только деревенских», «Тыву, Бурятию, Якутию», а Москву и Питер будто бы «прикрыли», чтобы не было протестов.

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Комментарии
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sss
хотя во время мобилизации писали, что их питера мобилизовали 30000
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5 час.
Владимир Сюсин
а сколько детей и родственниеов депутатов и чиновниках на СВО. ведь у нас их только в ГД 450 человек не считая всех остальных.
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3 час.
Ингерман Ланская
Русские всегда воевали  за Родину и Веру!!! это только в совдепии , якобы, воевали за камуноидную ОПГ и камуноидного фюрера...
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1 час.
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