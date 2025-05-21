«Толя, продавай все и беги». Кто дал сигнал Чубайсу очень удачно «свалить»?

У главного «приватизатора» России наверху по-прежнему много влиятельных друзей Евгений Берсенев На фото: бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Рамиль Харисов Все объекты недвижимости, которыми когда-либо владел в России бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, были им отчуждены с октября 2022 года по март 2023-го, заявил в арбитражном суде представитель корпорации, сообщает РИА «Новости».