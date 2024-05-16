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Москва и Пекин считают вредным появление военных альянсов в АТР

Москва и Пекин считают вредным появление военных альянсов в АТР

После церемонии подписания документов глава государства заявил: «Считаем необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам».

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