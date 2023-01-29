КХЛ. «Барыс» примет «Динамо», «Локомотив» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Трактором»

«Локомотив» сыграет с «Автомобилистом» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Барыс» примет московское «Динамо», «Ак Барс» сыграет с «Трактором», ЦСКА – с «Северсталью».
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии