В США поженились бывшие российские фигуристы Морозова и Еременко

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозова вышла замуж в США. Об этом сообщил журналист Дейв Лиз на своей странице в соцсети X, опубликовав скриншот с информацией о свадьбе Морозов и экс-российского фигуриста Игоря Еременко.
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