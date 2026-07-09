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ТРАМП — и не друг и не враг, или почему нельзя играть с Америкой в дипломатию

ТРАМП — и не друг и не враг, или почему нельзя играть с Америкой в дипломатию

Исторический путь Итак, Соединенным Штатам Америки всего 250 лет. Отцы-основатели США (Джордж Вашингтон — первый президент, Томас Джефферсон — автор Декларации независимости, Джеймс Мэдисон — разработчик конституции США, Бенджамин Франклин — ученый-философ, главный идеолог Американской революции) были очень образованные философы, юристы, и они желали из европейских эмигрантов новохристиан-протестантов создать страну и государство без пороков, присущих, увы, тем государствам, откуда они прибыли в Новый Свет (а это в основном Англия, Ирландия и Нидерланды).

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