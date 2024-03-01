Чемпион Игр Ходьков оценил допуск России на Олимпиаду без флага и гимна

Главный тренер мужского гандбольного ЦСКА, олимпийский чемпион 2000 года Олег Ходьков поделился размышлениями о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России на летние Олимпийские игры - 2024 и ответил на вопрос, согласился бы на них.