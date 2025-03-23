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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марун завершит карьеру в конце сезона. Он брал трофей с «Сент-Луисом» и дважды – с «Тампой»

36-летний форвард объявил о своем решении в субботу. Он проводит этот регулярный чемпионат в «Чикаго».

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