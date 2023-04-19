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МК: Политолог Евгений Сатановский посулил шведам новую Полтаву

МК: Политолог Евгений Сатановский посулил шведам новую Полтаву

Накануне стало известно, что шведский концерн «Абсолют» покидает российский рынок. На это отреагировал в своем Telegram-канале Евгений Сатановский, пишет «Московский Комсомолец».

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