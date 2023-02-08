Елена Рулева приняла участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Ленинградской области

7 февраля 2023 года под председательством областного прокурора Сергея Жуковского состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Ленинградской области, на котором рассмотрены итоги работы ведомства в 2022 году.
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