Западные санкции постепенно перерастают в жесткие действия и рэкет государственного образца, слежку и вмешательство, переходя от простых ограничений к нарушению всех мыслимых правил и принципов «демократического» мира.
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