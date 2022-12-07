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Замглавы МИД Рябков: переговоры России и США по СНВ поставили на паузу

Двусторонние переговоры России и США по стратегической стабильности и Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) поставлены на паузу, но не прекращены, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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