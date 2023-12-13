Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Саудовская Аравия готовится присоединиться к СВМДА в качестве государства-наблюдателя

Астана, 12 декабря /Синьхуа/ -- Комитет старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/ во вторник на заседании в Астане рекомендовал совету министров организации предоставить Саудовской Аравии статус наблюдателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх