Саудовская Аравия готовится присоединиться к СВМДА в качестве государства-наблюдателя

Астана, 12 декабря /Синьхуа/ -- Комитет старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/ во вторник на заседании в Астане рекомендовал совету министров организации предоставить Саудовской Аравии статус наблюдателя.
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