Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    А кому нужен предатель России? Пусть ноет а АмерикеЛидер "Мумий трол...
  • Сергей Туренко
    Наш Президент доведет начатое до логического конца-денацификация, демилитаризация и деиндустриализация. Украина не до...На Донбассе СВО н...
  • Амара Карпова
    ГЕРОЙ РОССИИ❤️надо давать ему💯Господи Храни его🙏ТАСС: Медик "Ахма...

В Екатеринбурге скончался выдающийся профессор-медик Виктор Борзунов

В Екатеринбурге скончался выдающийся профессор-медик Виктор Борзунов

Легендарный учёный-медик Виктор Борзунов умер в Екатеринбурге в возрасте 90 лет.18 января в Екатеринбурге умер выдающийся учёный-медик профессор Виктор Борзунов, автор учебников, монографий и пособий для врачей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх