Лавров оценил неизменность американских интересов при разных президентах

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Реакция американского президента Дональда Трампа на международные договоренности и страны БРИКС, озвученная в его заявлениях о пошлинах и выходе из ряда соглашений, демонстрирует подходы к продвижению американских интересов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии