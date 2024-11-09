Пенсионер Лимончиков заявил, что не считает себя знаменитостью после слов Путина

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, ставший темой разговора из-за того, как российский лидер Владимир Путин упомянул его высказывание во время недавнего выступления на «Валдае», заявил, что не считает себя знаменитостью.
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