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Пенсионер Лимончиков заявил, что не считает себя знаменитостью после слов Путина

Пенсионер Лимончиков заявил, что не считает себя знаменитостью после слов Путина

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, ставший темой разговора из-за того, как российский лидер Владимир Путин упомянул его высказывание во время недавнего выступления на «Валдае», заявил, что не считает себя знаменитостью.

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