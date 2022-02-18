О праздновании 23 февраля в годы войны расскажет новая выставка Музея Победы

18 февраля в Музее Победы откроется выставка, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Новую экспозицию представят в рамках проекта «Война: день за днем».
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