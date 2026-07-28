Приставы взялись за Долину из-за обнаруженного долга

Приставы взялись принудительно взыскивать с российской певицы Ларисы Долиной задолженность. Речь о неоплаченном штрафе ГИБДД на сумму 750 рублей, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
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