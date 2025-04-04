Топор войны и жизни взаймы: в истории оружия есть "загробный" след

РЕН ТВ В 1314 году у речки Бэннокберн 25 тысяч англичан напали на 10-тысячную армию шотландцев. Профессиональным военным, англичанам, противостояло войско собранное с миру по нитке: из рыцарей, горожан, торговцев – всех, кто мог держать в руках оружие.