Топор войны и жизни взаймы: в истории оружия есть "загробный" след

РЕН ТВ В 1314 году у речки Бэннокберн 25 тысяч англичан напали на 10-тысячную армию шотландцев. Профессиональным военным, англичанам, противостояло войско собранное с миру по нитке: из рыцарей, горожан, торговцев – всех, кто мог держать в руках оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии