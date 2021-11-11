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Главные мосты Ленобласти строятся с опережением графика — Дрозденко

Главные мосты Ленобласти строятся с опережением графика — Дрозденко

Возведение мостов в городах Кириши и Подпорожье Ленинградской области идет с опережением графика, заявил глава региона Александр Дрозденко, в ходе посещения места строительства моста через речку Волхов в Киришах 10 ноября сообщает РИА Новости.

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