МИД ответит на «идиотическую» инициативу Конгресса США о конфискации активов РФ

- Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать, - сказала Захарова в эфире «Соловьев.
- Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать, - сказала Захарова в эфире «Соловьев.
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