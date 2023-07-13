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Сержанту полиции Денвера ампутировали ногу ниже колена после инцидента на чемпионском параде «Наггетс»

По данным департамента полиции Денвера, сержанту полиции Джастину Доджу была сделана ампутация ниже колена после того, как пожарная машина переехала ему ногу во время праздничного парада в честь победы «Денвера» в чемпионате НБА в прошлом месяце.

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