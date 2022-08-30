Заноза

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В Киеве паясничают, сидя на чемоданах

В Киеве паясничают, сидя на чемоданах

Вам тоже показалось, что те приснопамятные переговоры в Турции с Мединским были организованы зря? Кровавый бандеровский упырь и его англосаксонский хозяин к тому моменту совершенно не созрели к каким бы то ни было переговорам, если только это не переговоры о полной капитуляции союзных сил, на которые они, конечно, согласятся с радостью Фото: AP, Офис президента Украины Понимающий только язык силы должен сначала собрать сломанными пальцами выбитые зубы, а уже потом ему можно давать в руки ручку для подписи под актом о капитуляции.

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