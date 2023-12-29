Компенсацию пострадавшим от шторма в Крыму выплатят в феврале 2024 года

Более 560 тысяч заявлений на компенсацию от граждан, чье имущество пострадало в результате шторма поступило в Правительство Крыма Глава Республики Сергей Аксёнов сообщил, что положительное заключение получили 331 тыс заявлений.
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