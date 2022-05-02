5 действенных советов, как выгодно приобрести автомобиль

Покупка автомобиля – важное событие в жизни любого водителя. | Фото: margojoyo.com. Задумываясь о приобретении автомобиля, будь то новая иномарка из автосалона или поддержанная машина, хочется не промахнуться и как можно выгодней совершить сделку.