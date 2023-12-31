ВС РФ поразили центры принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

Р Роман Все эти центры принятия решение во всех облостях бандеровщины(сбу,гру,мвд,нацгвардии и т.п) уже давно должны были быть уничтожены,особенно в куеве и львове!!!Зачем было ждать налет на Белгород!!!

ТАМАРА СНЕЖКО Надо же было нарисовать красные линии и дождаться жертв с нашей стороны...