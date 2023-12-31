Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Я согласна, высылать таких зверей вместе с семьями, лишать гражданства и запрет в"езжать в Россию  навсегда. А  минто...Схватил русскую з...
  • Олег Орлов
    Правильно... Они в школе хозяева были... Почему же когда подросли не так???.... Попробуйте горилле например объяснять...Схватил русскую з...
  • мирас Закироув
    Полицаев  или в тюрьму или на фронт, искуплять вину, как "Вагнеровцы"!Схватил русскую з...

ВС РФ поразили центры принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

ВС РФ поразили центры принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

Вооруженные силы России в ответ на массированный обстрел Белгорода со стороны вооруженных формирований украинских националистов поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, которые использовались преступным киевским режимом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Р
Роман
Все эти центры принятия решение во всех облостях бандеровщины(сбу,гру,мвд,нацгвардии и т.п) уже давно должны были быть уничтожены,особенно в куеве и львове!!!Зачем было ждать налет на Белгород!!!
Ответить
11 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Надо же было нарисовать красные линии и дождаться жертв с нашей стороны...
Ответить
10 час.
Владимир Никитин
Почему мы все время отвечаем на их теракты, а не уничтожаем центры принятия решений до совершения терактов???
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх