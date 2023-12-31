Вооруженные силы России в ответ на массированный обстрел Белгорода со стороны вооруженных формирований украинских националистов поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, которые использовались преступным киевским режимом.
ВС РФ поразили центры принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода
Комментарии
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Р
Роман
Все эти центры принятия решение во всех облостях бандеровщины(сбу,гру,мвд,нацгвардии и т.п) уже давно должны были быть уничтожены,особенно в куеве и львове!!!Зачем было ждать налет на Белгород!!!
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11 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Надо же было нарисовать красные линии и дождаться жертв с нашей стороны...
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10 час.
Владимир Никитин
Почему мы все время отвечаем на их теракты, а не уничтожаем центры принятия решений до совершения терактов???
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5 час.
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