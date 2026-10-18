Морена Морана Из поля зрения исчез всего один человек, и все почувствовали облегчение, словно легче дышится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С картошкой, с по...
- «Позолоченная лич...
- «Позолоченная лич...
Автор истеричная идиотка, которая не в состоянии даже описать свои претензии к человеку? Ну вот что то тут у неё тянет и свербит и кажется что ей рядом с ним некомфортно ... При чем с кем, "с ним" ... Да с любым? "Облако яда" гипотетическое ... Если ты постоянно оказываешься в центре яда? Может ты и есть источник?