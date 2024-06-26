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Ремонт кровли жилого дома завершили на Красной улице в Солнечногорске

Капитальный ремонт плоской кровли дома № 71 завершили на улице Красная в Солнечногорске. Руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и депутат округа Олеся Тыщенко совместно со специалистами Управления технического надзора капитального ремонта Московской области и подрядчиком проверили качество выполненных работ.

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