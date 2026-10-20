ADHD One — телефон без приложений и интернета для тех, кто хочет меньше отвлекаться Разработчик Кевин Ноки представил ADHD One (Anti Distraction Handset Device One) — предельно простой телефон: устройство умеет хранить контакты, набирать номера и принимать звонки.
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