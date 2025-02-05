«Вопрос можно поднять»: Гатиятулин отреагировал на идею построить новую арену «Ак Барсу»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал возможную постройку новой арены для казанского клуба, отвечая на вопрос журналистов в Санкт-Петербурге после матча с местным СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии