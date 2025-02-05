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«Вопрос можно поднять»: Гатиятулин отреагировал на идею построить новую арену «Ак Барсу»

«Вопрос можно поднять»: Гатиятулин отреагировал на идею построить новую арену «Ак Барсу»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал возможную постройку новой арены для казанского клуба, отвечая на вопрос журналистов в Санкт-Петербурге после матча с местным СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

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