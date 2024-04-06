Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

В Турции нет ЕВРЕЕВ во власти и около власти... Там защита СВОЕГО местного населения... стоит на ПЕРВОМ месте.

Алексей Тан

А в России... что бы скрыть ... своё инородное присутствие.... весь 20-тый век и начало 21-ого... усиленно наводняли земли России... инородцами... что с Юга... что с Запада.... в общем... иудео-коммуняки принесли вреда России.... поболее чем весь иеудее-хазарский каганат...