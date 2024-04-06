"Принято решение отменить безвизовый режим для владельцев общегражданских паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьёй 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458", - сказано в тексте указа Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана
Комментарии
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Алексей Тан
В Турции нет ЕВРЕЕВ во власти и около власти... Там защита СВОЕГО местного населения... стоит на ПЕРВОМ месте.
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13 час.
Алексей Тан
А в России... что бы скрыть ... своё инородное присутствие.... весь 20-тый век и начало 21-ого... усиленно наводняли земли России... инородцами... что с Юга... что с Запада.... в общем... иудео-коммуняки принесли вреда России.... поболее чем весь иеудее-хазарский каганат...
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13 час.
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