В брянском селе малина сбила 6-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу за котенком

По предварительной информации, 62-летний водитель Лады Калины ехал в сторону улицы Стародубской и совершил наезд на 6-летнего пешехода, который выбежал внезапно на проезжую часть дороги за котенком, справа налево по ходу движения автомобиля, - рас .