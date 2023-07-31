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В брянском селе малина сбила 6-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу за котенком

В брянском селе малина сбила 6-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу за котенком

По предварительной информации, 62-летний водитель Лады Калины ехал в сторону улицы Стародубской и совершил наезд на 6-летнего пешехода, который выбежал внезапно на проезжую часть дороги за котенком, справа налево по ходу движения автомобиля, - рас .

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