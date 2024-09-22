Эндокринолог назвала причины появления жира на талии

Довольно часто повышенное образование жировых отложений в области талии может быть связано с высоким уровнем стресса у человека и повышением уровня кортизола, но это не единственная причина, говорит эндокринолог Юлия Сидорова.
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