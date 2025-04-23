Европарламент добился успеха в переговорах с КНР о снятии санкций

Переговоры Европарламента с правительством Китайской Народной Республики по снятию европейских санкций с Китая достигли завершающей стадии, сообщает 23 апреля издание South China Morning Post со ссылкой на информацию, полученную от неназванного источника.
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