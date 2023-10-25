Встреча Путина с главами религиозных конфессий

25 октября президент Путин встретится с главами различных религиозных конфессий. Во встрече примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Духовного управления мусульман и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев.
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