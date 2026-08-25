Пограничники восьми стран СНГ провели тренировку по ликвидации диверсантов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пограничники восьми стран СНГ провели в Ленинградской области совместную командно-штабную тренировку по ликвидации диверсионно-разведывательных групп и применения подразделений группировки при отражении вооруженного вторжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)