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Фанаты «Челси» скандировали имя Тухеля на матче с «Фулхэмом»

Фанаты «Челси» вновь скандировали кричалки в честь Томаса Тухеля. На матче с «Фулхэмом» (1:2) болельщики скандировали имя бывшего тренера «Челси».

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