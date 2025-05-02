Уиткофф Путина не убедил? Посланник Трампа сделал Кремлю хитрое предложение о прекращении огня

Недавняя встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника его американского коллеги на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа показала, что впервые за много лет у наших стран есть шанс наладить отношения – не сиюминутные, а, как говорится, на года.
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