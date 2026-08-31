С бизнесмена Трабера сняли обвинения в убийстве

Следователи прекратили уголовное дело в отношении бизнесмена Ильи Трабера, которого обвиняли в убийстве депутата и незаконном обороте оружия.
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