Больше не гегемон: Украина обьявила о желании отвязать свою валюту от доллара

Украина думает над отказом от привязки своей национальной валюты гривны к доллару США и возможнную переориентацию на евро на фоне разрушения глобальных торговых цепочек и углубления экономической интеграции с Европой.
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