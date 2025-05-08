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Больше не гегемон: Украина обьявила о желании отвязать свою валюту от доллара

Больше не гегемон: Украина обьявила о желании отвязать свою валюту от доллара

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