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Царьград

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Страх сковал. В Ростовской области злоумышленник вернул награбленное сотрудникам полиции из-за испуга

Страх сковал. В Ростовской области злоумышленник вернул награбленное сотрудникам полиции из-за испуга

Целью грабежа рецидивиста были деньги, но сумма была совсем мизерной.Преступный инцидент случился в городе Шахты Ростовской области накануне.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Че то у меня возникло такое ощущение что этот &quot;ходик&quot; специально устроил ситуацию чтоб нормально (по его пониманию) пожить в достаточной сытости и чистоте......Зима не за бугром..........
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16 час.

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